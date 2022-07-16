Мнение: О невосполнимой утрате всего прогрессивного человечества… Джо Байден — всё?

Да… Это действительно тяжёлый удар. И невосполнимая потеря одновременно. Не то, чтобы совсем неожиданная — всё-таки и объективные цифры, и сопутствующие обстоятельства прямо указывали, и притом давно. Но ведь казалось, что это — ещё где-то там «далеко»…

А оно — пришло «весомо, грубо, зримо». И закономерно.

Нынешний американский президент, уже 46-й по счёту, политик-ветеран Джозеф Робинетт Байден-младший, увы… всё…

«Оскоромился»…

Чем вызвал осуждение даже стойких соратников по партии. Но чего ни сделаешь ради… А ради чего, собственно?

Президент США Джо #Байден в пятницу наглядно показал наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, что он — обвинённый в организации политического убийства неугодного журналиста — не просто полностью «прощён», но может стать вполне рукопожатным, если…

Если КСА в очередной раз, как 40+ лет назад, пособит Америке с ценами на #нефть. Что наверное поможет Демпартии #США, ставленником которой является нынешний глава Белого дома, в ходе осенней избирательной кампании по промежуточным выборам в Конгресс. Ибо сейчас, в условиях подорожавшего бензина и электричества, электоральные перспективы демократов, мягко говоря, «туманны». А проигрыш их на осенних выборах уже способен омрачить для Джо Байдена перспективы переизбрания на президентский пост.

Но #выборы — мотив. А контекст этого всего таков. В ходе предвыборной кампании 2020 года Джо Байден обещал, что сделает Саудовскую Аравию «изгоем» на мировой арене. А ещё — «заставит Королевство заплатить цену» за то, что его корнпринц, Мохаммед бин Салман, по версии американских спецслужб, приказал своим подчинённым усмирить оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. В итоге это «усмирение» вылилось в убийство с особой жестокостью — издевательствами, пытками, расчленением. Причём американская разведка доложила чётко: организатором этого всего действа стал наследный принц. По её данным, Мухаммед бен Салман поддержал насильственные действия против опозиционера, чтобы «заставить замолчать диссидентов за рубежом». Основываясь на этом, Джо Байден и назвал МБС именно «убийцей».

А теперь с ним поручкался

Нет, номинально, формальный глава США и неформальный руководитель КСА обменялись не рукопожатиями, а более гигиеничным приветствием «кулак о кулак». Причём сделано это было по настоянию протокольной службы Белого дома под предлогом нужды в соблюдении ковидных ограничений. То, что это лишь предлог, чтобы не появились фото, где «светоч демократии» пожимает руку «организатору убийства», показывает отсутствие медицинских масок на лицах обоих лидеров. Ну и в Израиле днём ранее Джо Байден не гнушался пожатием рук встречающих, невзирая на «страшный» #коронавирус.

Как бы то ни было, сцена с приветствием моментально распространилась по арабским СМИ, истолковавшим её как жест примирения со стороны США, которые тем самым неформально дезавуировали все свои прежние обвинения. И это вызвало резкую критику даже в рядах Демпартии. А издатель Washington Post Фред Райан назвал кулачное приветствие Джо Байдена «постыдным», потому что оно «продемонстрировало такой уровень доверительности взаимоотношений, который дал принцу то самое отчаянно искомое «прощение» со стороны США».

И хотя впоследствии действующий американский президент заявил, что лично он «прямо и непосредственно» напомнил принцу о его неприглядной роли в организации убийства оппозиционного журналиста, это лишь слова. А по факту Джо Байден явно проигнорировал вопросы журналистов о том, по-прежнему ли он считает Саудовскую Аравию «изгоем». Также CNN утверждает, что глава Белого дома не стал обострять тему, удовольствовавшись объяснениями бин Салмана. Тут тоже можно напомнить, что официальные лица из Вашингтонской администрации накануне визита расписывали в красках, как откровенно и смело их «патрон» выскажет всё МБС напрямую. Но — не случилось…

И это, конечно, показывает всю степень реальной «принципиальности» Белого дома. Который при наличии заинтересованности будет вести «партнёрский» диалог хоть с палачом, хоть с убийцей, хоть с маньяком. Причём именно о сотрудничестве, а не об условиях капитуляции. В случае же с КСА интерес Вашингтона даже не скрывается: снижение мировых цен на #нефть, чтобы «уязвить» Россию. Любой ценой, в том числе уступкой по части «принципов» — с этим у ДРБМ вообще легко. И это значит, что как «светоч демократии» и «лидер свободного мира» он — точно всё

Интересно, а при каких условиях Джо Байден вновь пожмёт руку Владимиру Путину?

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