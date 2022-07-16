 

В самопровозглашенной ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли семь человек

16.07.2022, 8:53, Новости дня
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В Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек, 19 мирных жителей ранены, говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

«За минувшие сутки, с 08.00 15 июля до 08.00 16 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 19 мирных жителей получили ранения», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

14 июля сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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