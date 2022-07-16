 

США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу

16.07.2022, 8:53, Новости дня
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Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.

«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.

По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.

Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).

Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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