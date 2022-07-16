Неизвестные украли всё оборудование на самом большом заводе Lego в Дании

На заводе компании Lego в

датском Биллунде произошла крупная кража. В ночь на 15 июля 2022 года

злоумышленники похитили более 100 станков общей стоимость 30 миллионов долларов

США.

«Как преступники умудрились вывезти всё это за одну ночь, неизвестно, однако

накануне все станки были на месте, а утренняя смена уже застала разгром в цехах. Проблема в том, что мы будем вынуждены полностью остановить

производство. В нынешних реалиях оперативно купить похищенное оборудование не

представляется возможным», – заявил генеральный директор Lego Group Нильс

Кристиансен.

По информации источника датской

газеты Politiken, по подозрению в причастности к краже в розыск

объявлено два гражданина России. В ночь на 11 июля недалеко от датского

побережья находился российский сухогруз «Всеволод Махов».

«У нас есть записи с камер

наблюдения, что несколько лодок утром 12 июля доставили на борт русского корабля неизвестный

груз. Судя по габаритам, это вполне могло быть украденное оборудование», –

отметил близкий к следствию источник издания.

Как нам стало известно, «Всеволод

Махов» уже покинул датские территориальные воды и через два дня должен прибыть

в Санкт-Петербург.

—