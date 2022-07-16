 

А шарики-то не свои! Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, накачавшие грудь

16.07.2022, 8:05, Разное
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Звезда сериала “Универ” Анна Хилькевич с детства мечтала о большой груди, но Бог не наградил актрису тем размером бюста, который ее устраивал бы. Когда артистка в конец устала носить бюстгальтеры с эффектом пуш-ап, она отправилась в клинику и попросила хирурга увеличить ей грудь.

Осуществила мечту детства и Ирина Дубцова, но спустя 12 лет она решила вновь прибегнуть к пластике. В прошлом году певица решила вернуть естественность и избавиться от имплантов. По словам знаменитости, ее большая грудь перестала подходить под ее стройную фигуру.

Бизнесвумен Оксана Самойлова тоже в 2021-м посещала хирурга, желая подкорректировать форму груди. Но многодетная мать, которая проходила с имплантами около 10 лет, не собиралась ничего уменьшать. Напротив, она получила большой бюст, поскольку меньше поставить было нельзя.

Лера Кудрявцева уже пожалела, что когда-то увеличила грудь. Несколько лет назад она угодила в больницу, потому что инородное вещество из имплантов, поставленных 15 лет назад, стало вытекать и пропитывать ткани. Врачи смогли вычистить организм телеведущей, которая едва не умерла.

Серьезные проблемы со здоровьем у Юлии Началовой появились как раз-таки после пластики. В 2007 году певица перенесла неудачную операцию по увеличению груди. Импланты, которые поставил известный в США врач, не прижились. Это спровоцировало подагру. Долгое время артистка пыталась победить болезнь, но скончалась в 2019 году.



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