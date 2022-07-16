 

Кандидаты на пост премьера Великобритании оценили честность Джонсона

16.07.2022, 7:31, Новости дня
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В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли нынешнего главу кабмина Бориса Джонсона честным человеком.

Экс-министр финансов Риши Сунак заявил: «Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность – среди них». Его отставка спровоцировал целую волну увольнений. Замминистра торговли Пенни Мордонт считает, что «были несколько очень серьезных вещей», и  Джонсон «заплатил цену за это», передает ТАСС со ссылкой на Channel 4.

Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что продолжает верить Джонсону. При этом, по ее словам, Джонсон «сам сказал, что те вещи, которые он говорил, не были на 100% точными». «Я безоговорочно верю в это», – сообщила Трасс.

Депутат Кеми Бэйднок, отвечая на вопрос о том, был ли Джонсон честным, сказала: «Иногда». Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат сказал: «Нет». Его ответ вызвал громкие аплодисменты публики, следящей за дебатами в студии.

Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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