Украина обстреляла Курскую область, утверждают в России

Поселок Теткино в Глушковском районе оказался под минометным обстрелом, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Старовойт сообщил в Telegram, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Сообщается, что «зафиксированы возгорания». Он рассказал, что во время минометного обстрела «зафиксировано больше 20 прилетов». «К счастью, среди жителей пострадавших нет», – сообщил глава области, добавив, что «есть незначительные повреждения нескольких домов». Он заверил, что «вся необходимая помощь владельцам будет оказана».

Напомним, Украина наносит удары по сопредельным российским регионам. 5 июля сообщалось, что более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.

—