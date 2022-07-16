Минобороны показало боевую работу САУ «Мста-С»

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«У нас множество пораженных целей, таких как ствольная артиллерия, батареи РСЗО, танки, пункты управления, взводные опорные пункты», – рассказал командир одного из орудий. По его словам, «целеуказания, в основном, приходят» от беспилотников.

Он сообщил, что «с момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут», и гаубица «уже готова открыть огонь». «У нас отлично слаженный расчет. Поэтому у нас никаких проблем не возникает», – приводятся его слова на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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