Полезная микроводоросль: секреты хлореллы для поддержания здоровья
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По количеству и концентрации витаминов, минералов и других микроэлементов хлореллу можно назвать рекордсменом и причислить к действительно заслуживающим свою популярность суперфудам.
Маленькая порция микроводорослей восполнит нехватку:
- железа, необходимого для кроветворения, регенерации и терморегуляции;
- витамина С, который является главным природным средством для детоксикации организма и повышения иммунитета;
- витамина В12, отвечающего за высокий уровень энергии и стабильную работу нервной системы;
- витамина К, участвующего в синтезе белков, без которого невозможно восстановление и поддержание прочности соединительной ткани, правильное функционирование внутренних органов, крепость и устойчивость к деформации костного каркаса;
- каротиноидов, то есть, пигментов, без которых организм не вырабатывает целую группу жизненно важных витаминов. Среди них — А, способствующий сохранению зрения.
Положительное влияние на обмен веществ
Известный факт: прием пищи, согласующийся с принципами здорового питания, должен представлять собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов. Все эти нутриенты содержатся в хлорелле.
Одной из наиболее распространенных проблем современного рациона становится чрезмерное употребление простых углеводов и вредных липидов на фоне острого дефицита протеина. Преимущество хлореллы в том, что из нее организм получает именно полезные жиры и углеводы, а процентное соотношение с белком соответствует идеалу.
То есть, включать микроводоросль в рацион целесообразно для восстановления здорового обмена веществ и приведения фигуры в норму.
Главная ценность хлореллы
Уникальным продуктом хлореллу делает значительная концентрация пигмента хлорофилла, который неслучайно называют зеленым золотом: ведь его молекулярный состав крайне близок к человеческой крови.
Именно благодаря хлорофиллу микроводоросль становится настоящим целительным снадобьем, повышающим сопротивляемость организма патологиям, улучшающим общее самочувствие и ускоряющим регенерацию клеток — то есть, продлевающим молодость.
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