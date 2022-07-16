 

Литовцы стали меньше пользоваться автомобилями из-за высоких цен на бензин

16.07.2022, 6:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно результатам опроса, треть литовцев стали меньше пользоваться частным автомобилем в последнее время из-за высоких цен на бензин. Как пишет «Украинская правда», наиболее заметной данная тенденция оказалась среди пожилых людей, живущих в небольших городах и сёлах, а также людей с более низким уровнем дохода.


AP

Треть литовцев говорят, что стали меньше пользоваться частным автомобилем в последнее время из-за высоких цен на бензин. Как передаёт «Украинская правда», об этом говорят результаты опроса, проведённого по заказу литовского вещателя LRT.

Из тысячи респондентов на вопрос о том, стали ли они ездить меньше из-за высоких цен на топливо, 33% ответили, что стали меньше пользоваться собственным автомобилем. 46% говорят, что не изменили своё поведение. 20% не ответили на вопрос из-за того, что не являются владельцами авто или не определились с ответом.

В группе исключительно водителей доля тех, кто начал пользоваться автомобилем меньше, составила 42%. Наиболее заметной тенденция оказалась среди пожилых людей, живущих в небольших городах и сёлах, а также людей с более низким уровнем дохода.

Большинство отмечают, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с меньшими расходами топлива.

В то же время, 56% водителей говорят, что пользуются автомобилем по-прежнему, а 1% начали ездить даже больше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.21 / Скандалы: Паровозики, которые смогли

03.07.21 / Латвийские экспортеры приостановили поставки шпрот в Россию

18.10.21 / «Только советский человек может взять Интернационал»: Зюганов заявил о решающей роли советского образования в победе Team Spirit

15.10.20 / Топливное пятно в Волге устранят хозяйственным мылом

07.04.22 / Мнение: Когда что-то пошло не так…

27.06.21 / Не макси и не в складку: что такое юбка в крестьянском стиле и с чем ее носить

23.08.20 / Рептилии создали жизнь на Земле и проникли в тело человека

29.09.21 / Янукович заявил о намерении выделить деньги на создание машины времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти Украину

26.01.22 / Вдова Градского рассказала о “войне” за наследство артиста

14.02.22 / Канье Уэст и Джулия Фокс расстались: он признался в любви Ким, а она в слезах покинула Лос-Анджелес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика