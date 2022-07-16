Власти Эстонии захотели разоружить граждан России

Новая правительственная коалиция в Эстонии намерена запретить гражданам РФ и Белоруссии владеть оружием, сообщают СМИ.

В коалиционном договоре есть пункт о том, что стороны намерены «признать недействительными лицензии на владение оружием, выданные» гражданам РФ и Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Лаури Ляэнеметс, который должен возглавить МВД Эстонии, считает, что запрет надо распространить на «всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины». Он уверен, что «есть и эстонские граждане», которые придерживаются подобных настроений, их «мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

«Полиции необходимо осуществить более масштабную проверку, – сказал Ляэнеметс. – Ими тоже стоит заняться». По его словам, внесение соответствующих поправок в законодательство займет несколько месяцев, «закон может быть принят к концу года».

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Правительство также ушло в отставку в полном составе. Три партии правящей коалиции, распределившие после отставки премьера портфели членов формируемого кабинета министров Эстонии, заключили так называемый коалиционный договор.

—