 

Власти Эстонии захотели разоружить граждан России

16.07.2022, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новая правительственная коалиция в Эстонии намерена запретить гражданам РФ и Белоруссии владеть оружием, сообщают СМИ.

В коалиционном договоре есть пункт о том, что стороны намерены «признать недействительными лицензии на владение оружием, выданные» гражданам РФ и Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Лаури Ляэнеметс, который должен возглавить МВД Эстонии, считает, что запрет надо распространить на «всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины». Он уверен, что «есть и эстонские граждане», которые придерживаются подобных настроений, их «мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы». 

«Полиции необходимо осуществить более масштабную проверку, – сказал Ляэнеметс. – Ими тоже стоит заняться». По его словам, внесение соответствующих поправок в законодательство займет несколько месяцев, «закон может быть принят к концу года».

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Правительство также ушло в отставку в полном составе. Три партии правящей коалиции, распределившие после отставки премьера портфели членов формируемого кабинета министров Эстонии, заключили так называемый коалиционный договор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / Грузия объяснила присвоение Украине статуса страны-кандидата ЕС

30.07.20 / Китай выразил готовность развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

14.08.21 / Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана

22.09.21 / Президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма Россией

10.06.21 / «ВымпелКом» собирается приобрести облачное подразделение IBS

08.07.20 / Ведущие российские СМИ потребовали прозрачного расследования дела Сафронова

30.06.21 / Минприроды решило запретить смешивать отсортированные отходы в мусоровозах

24.08.20 / Два учителя провалились под пол в астраханской школе

31.08.21 / В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина

27.04.21 / Президент Грузии приняла скандальное решение помиловать терроризировавшего Тбилиси «оппозиционера»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика