 

Наследный принц Саудовской Аравии напомнил Байдену о тюрьме Абу-Грейб

16.07.2022, 6:05, Новости дня
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В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников, сообщил саудовский официальный источник.

Источник Al-Arabiya сообщил, что Байден быстро поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашогджи. В ответ принц указал, что его страна приняла все необходимые процессуальные действия, чтобы предотвратить «повторение подобных ошибок в будущем». При этом бен Салман заявил, что подобные события происходят во всех уголках мира. Он сказал, что «США тоже совершили ряд ошибок, как инцидент в Абу-Грейб», передает РИА «Новости».

Напомним, Байден сообщил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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