Пентагон «не увидел» признаков продажи Украиной американского оружия

Вашингтон не наблюдает свидетельств того, что американское оружие, предназначенное для Украины, попадает в руки третьих сторон, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

В Пентагоне заявили, что «не отслеживают использование украинцами конкретно» американских вооружений. При этом в Пентагоне сказали, что «не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ пишут, что российским войскам удалось взять в качестве трофея в Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных. Также сообщалось, что украинские военные могли продать РСЗО HIMARS. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».

—