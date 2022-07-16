 

Животным помогают спастись от жары при помощи мороженого и холодного душа

16.07.2022, 5:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Европе и Китае сотрудники зоопарков помогают животным перенести жаркую погоду. Как передаёт NTD, зверей обливают холодной водой и угощают замороженными блюдами из мяса, рыбы или фруктов, а также мороженым.

Панда Бин Син наслаждается мороженым из арбуза. В 40-градусную жару звезда зоопарка в Мадриде предпочитает холодный десерт, а не зелёный бамбук.

РЕБЕКА ОРТЕГА, смотрительница зоопарка: Панды — животные из более холодного климата. Но у нас всё предусмотрено. В вольере есть пагода с кондиционером и открытый бассейн. Также мы готовим фруктовое мороженое, чтобы панды охладились.

От палящего зноя страдают и другие питомцы. Зверей обливают холодной водой и угощают замороженными блюдами из мяса, рыбы или фруктов.

А это зоопарк в Шанхае. Здесь тоже плюс 40. Обезьяны не вылезают из бассейна. Слонам и бегемотам устраивают холодный душ. Волки прячутся в тени. Гостей в такую жару мало.

ГОСТЬ ЗООПАРКА: В Шанхае слишком жарко. Лучше бы шёл дождь. Когда нет дождя, чувствуешь себя как в сауне.

Китай готовится к экстремальной погоде. Синоптики обещают летом и аномальную жару, и рекордные осадки.

В Европе тоже ждут ещё большего повышения температуры. Изнурительный зной принесли горячие ветры из Африки.

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.22 / SZ – историческая победа — Густаво Петро станет первым представителем левых сил во главе Колумбии

04.08.20 / Как камера видеонаблюдения зафиксировала появление человека из «неоткуда»?

08.07.22 / Мнение: В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

30.12.21 / E-карма

05.04.22 / От Александра Македонского до Гарри Стайлса: любимые бьюти-правила знаменитых мужчин

30.11.20 / Таинственный зверь Мухуру из Кении очень похож на динозавра

14.09.21 / Разочаровалась в мужчинах: почему Ирина Апексимова много лет остается одна

16.01.22 / Финансисты дали прогноз относительно ближайшего будущего российского рубля

15.07.22 / Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!! Тема “Есть ли дно?”

02.03.22 / Скандалы: Вождь неонацистов, миллионер и аферист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика