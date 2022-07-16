Япония заявила о необходимости «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2», сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

В пятницу Хагиуда встретился с премьером страны Фумио Кисидой. После встречи Хагиуда отметил, что «японские компании уже имеют долю» в проекте. «Поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Токио просит Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта. По мнению «Никкэй», решение компаний будет зависеть от российских условий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2». Решено сделать оператором российское ООО.

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