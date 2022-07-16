Первая в истории коронация Романовых была представлена Музеем императорской семьи на Урале

Как пишет корреспондент ТАСС, на Ганиной Яме в Свердловской области в рамках фестиваля православной культуры “Царские дни”, посвященного 104-летию царской семьи Романовых, были представлены наборы “Хозяйство” и “Коронация”.

Эти предметы относятся к двум наборам. У каждого дворца был свой набор, а у некоторых дворцов было несколько наборов. Здесь представлены предметы, недавно прибывшие из садов. Этот предмет из фермерского набора. Он находился в монастыре Царственных страстотерпцев. <…> Это церемония коронации Александра III. Она объединяет двух императоров, Александра III и Николая II. Такая же служба была использована для коронации Николая II”, – пояснил Владимир Кузнецов, директор музея “Царский монастырь”.

Из фермерского набора было изготовлено двенадцать тысяч предметов, которые впоследствии были распределены по разным местам. Кузнецов заявил, что три предмета из этого набора являются эргономичными и прозрачными.

В урочище Ганина Яма были найдены тела Николая II, Николая II и членов его семьи, которые были убиты в Екатеринбурге. Сейчас на этом месте находится монастырь, посвященный Святым Царственным Страстотерпцам. Каждый год тысячи паломников посещают это место.

Этот фестиваль чтит память Николая II, последнего российского императора, и членов его семьи, убитых в Ипатьевском доме Екатеринбурга 16 17 июля 1918 года. Фестиваль собирает на Урале тысячи православных людей, как из России, так и из-за рубежа. С 12 по 20 июля в Екатеринбурге пройдут “Царские дни”.