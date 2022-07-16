 

Самые популярные новостройки Новой Москвы

16.07.2022, 4:07, Разное
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С начала года в новостройках Новой Москвы было приобретено 10,1 тыс. квартир и апартаментов. Почти 90% от всех покупок пришлось на 15 жилых комплексов, а два проекта-лидера вошли в число самых популярных новостроек на территории всей Москвы.

Наибольшим спросом у покупателей жилья в ТиНАО пользуется микрорайон “Саларьево парк” в Московском от группы “ПИК”. С начала года здесь была реализована каждая десятая квартира. Средняя цена “квадрата” в новостройке – 238 тыс. рублей.

Второе место досталось кварталу “Новые Ватутинки” в поселении Десеновское от компании “Инвесттраст”. В новой очереди проекта, получившей название «Микрорайон Центральный», было продано 9,8% от всех квартир. Средняя цена кв. м в проекте – 202 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров микрорайон “Прокшино” в поселении Сосновское от группы «А101» с долей сделок 9,5%. Средняя цена «квадрата» в данном проекте – 267 тыс. рублей.

На четвертом месте оказался ЖК “Скандинавия”, на пятом – “Бунинские луга”. В топ-15 в текущем году попали три новых жилых комплекса: Homecity, квартал “Цветочные поляны” и ЖК “Первый Московский”.

Практически во всех топовых жилых комплексах было зафиксировано снижение продаж в течение второго квартала. Единственным исключением стал ЖК “Остафьево” в поселении Рязановское от группы “Самолет”.



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