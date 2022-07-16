People’s Daily – НАТО страдает семью поистине смертными грехами

Некоторые полагают, что «мёртвый мозг» НАТО сегодня «полностью воскрес», и альянс снова набрал популярность, но на деле Организация Североатлантического договора представляет собой огромную угрозу развитию мира. Как считает автор People’s Daily, мало кто знает, что НАТО страдает семью поистине смертными грехами, поэтому то, что делает Альянс, заслуживает высокой бдительности со стороны всех людей Земли.



AP

После начала российской спецоперации на Украине до этого «мёртвый мозг» НАТО «полностью воскрес», и альянс снова набрал популярность. Заявки на вступление в НАТО подали Финляндия и Швеция, много лет придерживающиеся нейтралитета. На только что завершившийся саммит НАТО также были приглашены союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея. Однако, как считает заместитель декана Китайского народного университета, научный сотрудник Исследовательской платформы современных политических партий, руководитель докторантуры Школы международных отношений и профессор кафедры ЕС Ван Ивэй, мало кто знает, что НАТО страдает семью поистине смертными грехами.

Грех №1: Призрак расизма

Как пишет автор People’s Daily, Европа по отношению к РФ всегда относилась двойственно — с одной стороны, с позиции исторической близости, а с другой — в ней преобладал менталитет превосходства своей цивилизации. В то же время, Россия, некогда победившая Наполеона и соперничавшая с США за мировую гегемонию, всегда давила на Европу. Хотя РФ и выиграла во Второй мировой войне, НАТО считает её «проигравшей стороной в холодной войне». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас «русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется на самом высшем уровне в некоторых странах». За последние два десятилетия НАТО многократно нарушала обещание «не расширяться ни на дюйм на восток» и постоянно раздражала Россию своими пятью последовательными раундами экспансии, что в конечном итоге привело к сегодняшнему украинскому кризису.

Грех №2: Установка идеологии во главу угла

НАТО является стратегическим инструментом Соединённых Штатов. США рассматривают Китай как стратегического противника, и НАТО должна не отставать в этом противостоянии. Однако из-за противодействия европейских стран, таких как Франция и Германия, позиционирование Китая в новом стратегическом документе с изложением концепции альянса изменилось с «системного конкурента» на «системный вызов». Это, считает Ван Ивэй, показательно отражает гегемонистский настрой Соединённых Штатов на усиление идеологической и лагерной конфронтации и то, что они считают себя превыше всех в мире.

Грех №3: Попрание международного права

Вступление Финляндии в НАТО не только нанесет серьёзный ущерб двусторонним отношениям между Финляндией и Россией, но и прямо нарушает международно-правовые обязательства страны: Парижский мирный договор 1947 года, в котором оговаривалось, что ни одна из сторон не может вступать в союз или участвовать в блоке против другой, и Договор между Россией и Финляндией об основах отношений 1992 года, в котором подчёркивалось, что ни одна из сторон не может угрожать силой или применять силу по отношению к территориальной целостности и политической независимости другой стороны. Однако, пишет автор статьи, учитывая нынешнее коллективное игнорирование международного права на Западе, такое поведение скорее стало нормой.

Грех №4: Реальная односторонность под эгидой многосторонности

НАТО постоянно говорит, что действует в соответствии с Уставом ООН, но на самом деле ведет себя как пособник, помогающий США проворачивать свои грязные дела. Достаточно вспомнить бомбардировки Югославии, в качестве причин которых использовались называемые «преступления геноцида».

Грех №5: Активное продвижение блоковой политики

ДАнная политика, отмечает Ван Ивэй, стала глобальной движущей силой. На Мадридском саммите НАТО в июне Альянс даже попытался распространить метод блокового противостояния из Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион, что привнесёт в регион ещё большую нестабильность.

Грех №6: «Живое ископаемое» холодной войны

НАТО продолжает продвигать менталитет холодной войны и называет Россию «наиболее важной и непосредственной угрозой» альянсу, а Китай — его «системным вызовом». Это показывает, что и после окончания холодной войны НАТО не изменила блокового мышления и продолжает провоцировать лагерную конфронтацию и создавать напряжённость во всём мире.

Грех №7: Отклонение от первоначального намерения обеспечения безопасности в Северной Атлантике и участие в глобальной экспансии

Как заключает автор материала, в новой версии стратегического документа о концепции НАТО Китай назван «системным вызовом», что как противоречит факту абсолютно мирного развития КНР, так и нарушает волю народов большинство стран – участниц НАТО. Это является продуктом трудов Соединённых Штатов по провоцированию российско-украинского конфликта и сдерживания Европы.

«НАТО представляет собой огромную угрозу развитию на всей планете. То, что делает НАТО, заслуживает высокой бдительности со стороны всех людей Земли», — подводит итог Ван Ивэй.