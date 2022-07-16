Хороший вкус и элегантность – это образ жизни: модные приемы, которые стоит перенять у Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер всегда вдохновляла своим стилем поклонников. Артистка отлично смотрелась и в клогах во время нью-йоркских прогулок, и в балетной пачке в популярной заставке. За все годы кинокарьеры знаменитости удалось преподать женщинам множество модных уроков, в том числе и по ношению аксессуаров. Паркер практически невозможно встретить в скучной обуви или с банальной сумкой.

Хотя Сара прекрасно выглядит даже в серых трениках и универсальных клогах. Ведь у актрисы весьма многослойный модный образ. Поэтому она может придать стиль даже самым незамысловатым вещам. В общем, если есть желание разнообразить собственный гардероб, то у Паркер есть чему поучиться. Ниже будут представлены шесть модных приемов женщины, которые она часто использует как в жизни, так и на съемочной площадке.

Важная роль верхней одежды

Многие не очень жалуют ее в своем гардеробе. На самом деле если правильно подобрать верхнюю одежду, то все находящееся под ней становится не таким важным. Джессика смогла это доказать на собственном примере, нося пэтчворк-пуховик. Эта броская куртка, сшитая из лоскутов, не только подняла настроение окружающим, но и объединила весь образ актрисы, сделав его законченным.

Простое платье — это самый беспроигрышный вариант

Кэрри Брэдшоу, которую Паркер сыграла в «Сексе в большом городе», неравнодушна не только к выразительным и ярким вещам, но еще и к минималистичным платьям. На съемках новой многосерийной киноленты «И просто так», которая стала продолжением «Секса…», Кэрри сразила окружающих простым, но весьма элегантным платьем. Такая одежда всегда будет в моде.

Уютный и нескучный образ

Сара никогда не пренебрегала трениками. Но женщина также знает о том, что им ни в чем не уступает по уюту трикотажное платье макси. Но последнее, конечно, выглядит более элегантным. Поэтому по примеру Паркер можно носить платья-кардиганы или обычные платья-свитеры миди либо макси.

Эксперименты с фактурами и принтами

Артистка продолжает ходить в сарафанах даже с наступлением холодного времени года. При этом она прекрасно сочетает их с легинсами и блузами, у которых длинные рукава. Такой максималистский стиль близок не всем. Но, если есть к нему предрасположенность, можно попробовать по примеру Джессики миксовать различные цветовые комбинации и всевозможные принты. Тут все ограничивается лишь собственной фантазией.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Никуда без клогов

Даже в обычный день Сара не дает себе слабину и тщательно подбирает аксессуары. Ее громоздкие клоги входят в их число. К примеру, на весенний период женщина обязательно готовит пару базовых моделей обуви нейтральных цветов, вроде бежевого и черного.

Ремень не к месту? Это как раз то, что нужно

Иногда для законченности образа необходима какая-то деталь, которая бы из него выбивалась. В гардеробе известной героини Паркер и самой артистки очень много весьма заметных ремней, берущих на себя данную роль. С одной стороны, ремень может бросаться в глаза. Но если оценивать его в совокупности с другой одеждой, то можно увидеть полную завершенность созданного образа.