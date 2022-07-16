 

Российские военные под кассетным обстрелом помогли жителям Донбасса

16.07.2022, 3:19, Новости дня
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Опубликована видеозапись того, как российский санинструктор оказывает помощь пожилому мужчине в ЛНР, пока продолжается украинский артобстрел.

Как передает РИА «Новости», в результате украинского артобстрела одного из освобожденных сел ЛНР пожилой мужчина получил осколочное ранение. «Батя, разговаривай со мной. Засыпать нельзя», – говорит пострадавшему российский военный из группировки войск «О». Пока он оказывал помощь мирному жителю, украинские войска продолжали обстрел села кассетными боеприпасами.

В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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