 

Мнение: Романа не вышло

16.07.2022, 2:50, Разное
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Нет… слишком дебилы.

Роман Россия-Украина (1018-я серия)
Наше отношение к Украине лично мне больше всего напоминает отношение разведенного мужа к бывшей жене. Причем – мужа брошенного, чьи чувства еще далеко не угасли. Отсюда – постоянные перепады настроения: то мы бесимся – “проститутка! Шлюха!! Как не стыдно?!”, то начинаем судорожно вспоминать “А помнишь, как нам было хорошо вместе? Ведь жили же столько лет!”, то переходим к угрозам: “Ты ж без меня подохнешь под забором, дура!” и “Еще на коленях приползешь!!”

В общественном сознании ведь все именно так и обстоит: именно Украина “ушла” от РФ (в 1991 году), вильнув на прощанье хвостом и объявив, что старый муж ей всю жизнь, дескать, “заедал век”, что он нищий, грубый, давно уже ослабевший во всех смыслах и что ей, Украине, давно уже надоело это никчемное существо кормить. Напоследок, что самое обидное, Украина произнесла что-то вроде “есть в мире и получше”, умильно при этом хлопая глазками на Запад.

Когда недавно Украина в очередной раз засобиралась в НАТО, у нас опять начались пароксизмы ревности и потоки угроз. В связи с этим у меня предложение: может, пора уж прекратить эту старую, как мир, игру в “брошенного мужа”? Собственно, можно, конечно, и так, если всем нравится – но ведь это бессмысленно.

Я думаю так: если мы действительно хотим вернуть Украину – за ней надо УХАЖИВАТЬ. Ей надо ПОНРАВИТЬСЯ. А для этого (это, кстати, классический совет психологов в подобных случаях) надо прежде всего ЗАБЫТЬ обо всем, что “было прежде”. Начать с “чистого листа”, ни в коем случае не апеллировать к прошлому отношений. Работать как с Прекрасной Незнакомкой.

Понимаю, что невротические комплексы очень сильны. Единственное, что может их преодолеть – это великодушие. Понимаю, что трудно; но, в конце концов, если мы великая нация, мы обязаны быть великодушны!

Если мы забудем об угрозах и злобных выкриках, будем щедры, просты и великодушны – у нас, думаю, есть шанс закрутить этот вечный роман вновь (2008).

Занятно, что я все это написал ровно 14 лет назад, 15 июля 2008 года, еще “до всего” – ЖЖ напомнил. Как видим, ничего не получилось, РФ пошла по самому тупому и бесперспективному пути. Я всё думал – блин, ну почему?

А теперь ответ ясен, как слеза. Потому что скоты.

Источник: Размышления вольного социолога



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