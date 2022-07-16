 

О сериалах, которых мы не увидим – Личное мнение

16.07.2022, 2:35, Разное
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Никак не могу понять, зачем российские СМИ делают обзоры и анонсы сериалов, которые россиянам теперь недоступны?


Фото: Моё

Так, например, на этой неделе «Комсомольская правда» анонсировала выход «Чёрной птицы» на Apple TV — платформе, которая жёстко обрубила все связи с российскими пользователями.

И разве ж это одна «Комсомолка» такая!

Вот «Московский комсомолец» публикует статью о втором сезоне «Игры в кальмара» на Netflix.


Фото: Моё

А «Известия» радуются готовящемуся продолжению «Игры престолов» на HBO.


Фото: Моё

Господа журналисты и кинокритики, вы чем, позвольте поинтересоваться, руководствуетесь, когда пишете подобные опусы?

Не знаю, как вы сами всё это умудрились посмотреть или, может, вам друзья, проживающие зарубежом, последние новости американского кинопроизводства пересказали, но мне очевидно одно: вы, вообще, башкой не думаете, когда вдохновенно строчите эти свои обзорики и анонсики.

Времена изменились. Вечерних просмотров новинок от Apple TV и других западных платформ у среднестатистического россиянина нет и не предвидится.

Так выглядит правда. Она мне страшно не нравится, но я её признаю.

А те, кто прячут головы в песок и делают вид, что ничего не изменилось, и мы сейчас все очень скоро посмотрим продолжение «Игры в кальмара» или «Игры престолов» окажутся за бортом новой российской реальности.

Как дела? Как настроение? Что смотрите по вечерам?

Источник: Лена Миро



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