 

Мнение: Схрон

16.07.2022, 2:25, Разное
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Пришли сообщения, что неофициально чиновники ОАЭ говорят о скором возможном присоединении к антироссийским санкциям. Казалось бы – какой-то микроскопический союз семи маленьких эмиратов размером каждый с админокруг Москвы, а то и поменьше, и большая-пребольшая Россия.

Казалось бы, но есть нюанс. ОАЭ, пожалуй, последняя относительно тихая гавань, куда ощипанное российское ворье и бандиты спешно перебрасывали изрядно похудевшие общаки из разнообразных виргинских и прочих панамских юрисдикций, куда дотянулась суровая и безжалостная длань экспроприаторов.

Для арабов ситуация оказалась шоколадной – гигантский приток средств – чем плохо? Опять же – спешные и массовые покупки недешевой недвижимости (к деньгам-то поближе надо быть) делают ее еще более недешевой.

Но теперь пришло время приступить к потрошению, благо деваться-то уже буквально некуда. Хорошо великому вождю – он прикупил себе африканскую помойку, отрядил туда банду головорезов, которые блюдут схроны с наличностью и камешками. Но на всех российских воров помоек не напасешься, да и карманной армии у них нет. Так, бодигарды да киллеры.

А ведь арабы вполне могут совершить такую подлость. Барашка сначала откармливают, а потом пускают под нож. Быстро и без мучений. Чтобы не успел даже испугаться.

Источник: Эль Мюрид



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