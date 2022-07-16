Ан-2 упал после столкновения с ЛЭП на Кубани
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В районе станицы Прочноокопской упал самолет Ан-2, который столкнулся с ЛЭП, информирует главк МЧС по Краснодарскому краю. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что погибли пилот и пассажир.
В сообщении говорится, что «в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2». Возгорания не было, «разрушений строений нет», передает ТАСС.
В СК сообщили, что открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Указывается, что «пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм». В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.
Источник в экстренных службах заявил, что «в качестве версии рассматривается ошибка пилотирования при заходе на посадку, пилоты могли снизится ниже глиссады».
В июле в Нижегородской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека, один из них погиб, второй был госпитализирован. Крушение произошло из-за того, что самолет задел провода ЛЭП.
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