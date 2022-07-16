 

Ан-2 упал после столкновения с ЛЭП на Кубани

16.07.2022, 1:57, Новости дня
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В районе станицы Прочноокопской упал самолет Ан-2, который столкнулся с ЛЭП, информирует главк МЧС по Краснодарскому краю. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что погибли пилот и пассажир.

В сообщении говорится, что «в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2». Возгорания не было, «разрушений строений нет», передает ТАСС.

В СК сообщили, что открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Указывается, что «пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм». В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Источник в экстренных службах заявил, что «в качестве версии рассматривается ошибка пилотирования при заходе на посадку, пилоты могли снизится ниже глиссады».

В июле в Нижегородской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека, один из них погиб, второй был госпитализирован. Крушение произошло из-за того, что самолет задел провода ЛЭП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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