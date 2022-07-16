 

Племянник обвинил Рики Мартина в насилии во время отношений

16.07.2022, 1:57, Новости дня
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Стало известно о связи певца Рики Мартина с племянником, который пожаловался на «физическую и психологическую агрессию в ходе отношений», сообщают СМИ.

Обвинения в домашнем насилии против артиста были выдвинуты 2 июля. Но тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась. Marca пишет, что, «по словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев».

Отмечается, что «артисту грозит совершенно другое наказание», поскольку «заявителем является его собственный племянник», Мартин «может быть приговорен к 50 годам тюрьмы», передает РИА «Новости».

Напомним, Мартин (Энрике Мартин Моралес) с 2017 года состоит в однополом браке и воспитывает двух суррогатных детей. Он вышел замуж за шведского художника сирийского происхождения Джвана Йосефа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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