 

Роскосмос и НАСА договорились о перекрестных полетах на МКС

16.07.2022, 1:50, Разное
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Роскосмос объявил о том, что НАСА и Роскосмос достигли соглашения о полетах астронавтов на американских спутниках и российских кораблях “Союз” на МКС.
Госкорпорация “Роскосмос” и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства подписали соглашение о полетах комплексных экипажей на борту российского и американского пилотируемого транспортного корабля. Об этом говорится в сообщении в Telegram. Соглашение соответствует интересам США и РФ и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, а также успешной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

Соглашение “направлено на обеспечение присутствия на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса (или одного астронавта НАСА) в случае возникновения нестандартной ситуации, связанной с отменой или значительной задержкой запуска или старта российского космического корабля”, – подчеркнули в госкорпорации.



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