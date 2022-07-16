“Ищет Путина”. Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена

Рамзан Кадыров (глава Чеченской Республики) прокомментировал видео, на котором президент США Джо Байден пытается пожать руку в пустоту на пресс-конференции в Израиле.

“Байден смотрит на Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку. Мы не сразу это заметили! Кадыров разместил в Telegram следующее сообщение.

Чеченский лидер выразил оптимизм, что усилия президента США увенчаются успехом, и он сможет извиниться перед Путиным за свои действия.

“Байден, практика. “Дипломатия и Восток – дело тонкое”, – сказал чеченский лидер.