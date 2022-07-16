 

“Ищет Путина”. Кадыров посмеялся над странным поведением Байдена

16.07.2022, 1:50, Разное
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Рамзан Кадыров (глава Чеченской Республики) прокомментировал видео, на котором президент США Джо Байден пытается пожать руку в пустоту на пресс-конференции в Израиле.
“Байден смотрит на Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку. Мы не сразу это заметили! Кадыров разместил в Telegram следующее сообщение.

Чеченский лидер выразил оптимизм, что усилия президента США увенчаются успехом, и он сможет извиниться перед Путиным за свои действия.

“Байден, практика. “Дипломатия и Восток – дело тонкое”, – сказал чеченский лидер.



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