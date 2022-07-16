Памятник Героям Социалистического труда решили демонтировать в Одессе

В Одессе с Театральной площади уберут памятники Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда, сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич.

По словам Бабича, решения, касающиеся памятников Екатерине II и Александру Суворову, а также Александровской колонны, будут приняты позднее. Он также призвал рационально подходить к переименованию улиц и не «превращать город в сплошной мемориал погибшим», передает ТАСС.

Напомним, петиция по установке памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону в Одессе вместо памятника Екатерине II набрала достаточное количество подписей, теперь ее должен рассмотреть украинский президент Владимир Зеленский.

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