 

Памятник Героям Социалистического труда решили демонтировать в Одессе

16.07.2022, 1:05, Новости дня
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В Одессе с Театральной площади уберут памятники Героям Советского Союза и Героям Социалистического труда, сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич.

По словам Бабича, решения, касающиеся памятников Екатерине II и Александру Суворову, а также Александровской колонны, будут приняты позднее. Он также призвал рационально подходить к переименованию улиц и не «превращать город в сплошной мемориал погибшим», передает ТАСС.

Напомним, петиция по установке памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону в Одессе вместо памятника Екатерине II набрала достаточное количество подписей, теперь ее должен рассмотреть украинский президент Владимир Зеленский.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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