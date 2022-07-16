 

Трасс призвала Британию строить больше АЭС

16.07.2022, 1:05, Новости дня
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Великобритании необходимо строить больше атомных электростанций, а также производить больше малых модульных реакторов, сообщила глава британского МИДа Лиз Трасс.

Комментируя рост цен на энергию, Трасс сказала, что газ нужно «рассматривать как топливо переходного периода», передает РИА «Новости» со ссылкой на Channel 4.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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