Der Spiegel – офицер бундесвера предстал перед судом за планирование покушения на немецких политиков

Немецкий суд приговорил офицера бундесвера Франко А. к пяти годами и шести месяцам тюремного заключения за планирование покушений на высокопоставленных политиков Германии, пишет Der Spiegel. Убить их он хотел за то, что они якобы виноваты в «разложении немецкой нации», так как поддерживали принятие в страну беженцев. При этом для совершения преступлений он сам выдавал себя за беженца из Сирии, рассказывает немецкое издание.



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Офицер бундесвера Франко А. приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за то, что он планировал покушения на высокопоставленных политиков в Германии, пишет Der Spiegel. Меру наказания для него определил Сенат по охране государства Высшего земельного суда во Франкфурте. В законную силу приговор пока ещё не вступил, отмечает немецкое издание.

Председатель суда Кристоф Коллер признал Франко виновным в подготовке тяжких антигосударственных насильственных преступлений. По его словам, у осуждённого сформировалось «праворадикальное и народно-националистическое» мировоззрение. Он считал, что ряд политиков и общественных деятелей виноваты в «разложении немецкой нации», так как поддерживали принятие в страну беженцев. Конкретно речь идёт о бывшем министре юстиции Германии Хайко Маасе, экс-вице-президенте бундестага Клаудии Рот и основательнице фонда Фонда Амадеу Антонио Анетте Кахане.

Федеральная прокуратура изначально требовала, чтобы Франко посадили в тюрьму на шесть лет и три месяца. Защита же настаивала на том, что его оправдали по основному пункту обвинения, а именно в подготовке антигосударственного преступления, а также назначили денежный штраф и условное наказание за остальные прегрешения. Сам Франко отрицал, что планировал покушения. Он признал, что хранил оружие и патроны, но, по его словам, делал это исключительно на случай краха общественного порядка в Германии.

Его задержали в аэропорту в Вене в феврале 2017 года, когда он пытался достать заряженный пистолет из тайника в туалете аэропорта. В результате расследования выяснилось, что он выдавал себя за сирийского беженца, несмотря на то, что не знал арабского. По его собственным словам, он собирался выявить изъяны в процессе рассмотрения заявлений о предоставлении временного убежища или статуса беженца. Федеральная же прокуратора полагает, что таким образом он хотел добиться того, чтобы после совершения преступлений подозрение пало на беженцев из Сирии.