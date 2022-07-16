 

Мнение: СТРИМ №19. СКОРО НАЧИНАЕМ!

16.07.2022, 0:10, Разное
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Очередной ОБЩИЙ СТРИМ начинаем буквально через 20 минут. Начало в 20.30, поговорим минимум 2 часа обо всем. Тема Стрима говорит сама за себя: “ЕСТЬ ЛИ ДНО?” Поговорим об Украине, о Виннице, Илье Яшине, Америке, Хаймерсах, СВО, “фейках”, перестановках в правительстве, очередном обострении ковидной истерии и полном банкротстве “вакцинных” изобретателей, об объявленной тихой сапой “трудовой мобилизации” и многом другом.

Присоединяйтесь, господа! Ваши вопросы сделают этот стрим лучше!

Источник: Размышления вольного социолога



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