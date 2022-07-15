Минобороны: Националисты взяли в заложники жителей Торецка в ДНР

Украинские националисты удерживают в школе Торецка в ДНР жителей близлежащих домов, они разместили там боеприпасы и бронетехнику, сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Торецке Донецкой народной республики на территории школы №9 на улице Терешковой размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

Также ВСУ устроили опорный пункт в детсаду Краматорска. Там размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к зданию заминировали, но местному населению об этом не сказали.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марченко заявил, что украинские военные принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.

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