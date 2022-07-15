США сочли для Москвы возможным «в любой день» продолжить переговоры с Киевом

Высокопоставленный представитель Пентагона утверждает, что Москва может сесть за стол переговоров с Киевом «в любой день, когда пожелает».

По словам представителя военного ведомства США, «это стало бы позитивным шагом», передает РИА «Новости».

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод Z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».

—