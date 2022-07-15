 

Скандалы: Тула Дюмина поможет Петербургу Беглова восстанавливать Мариуполь  

15.07.2022, 22:56, Разное
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В своем ТГ-канале телерепортер ВГТРК Александр Сладков отметил, что конкретные российские города назначили ответственными за восстановление определенных разрушенных территорий и городов Донбасса

Так, за такую работу в Мариуполе изначально отвечал Санкт-Петербург под губернаторством Александра Беглова. Однако, включиться в этот процесс попросили Тулу. «Причем губернатор Дюмин, быстро исследовавший вверенные Туле участки Мариуполя, доложил об этом на камеру Президенту. И это можно рассмотреть, как message тем, кто тормозит при выполнении важнейших государственных задач. Мне очень понравилось, что Путин и Мишустин все-таки моментально реагируют на некие, назовем их так, шероховатости, на донбасском поле. Хорошо бы и в других актуальных местах добавить оборотов», – написал Александр Сладков.

В прессе не раз высказывали сомнение относительно управленческих компетенций Беглова в роли градостроителя, восстанавливающего Мариуполь. Наверняка этот скепсис связан с чередой сомнительных реформ Смольного в городе на Неве. Факт того, что Петербург на «Мариупольском строительном фронте» будет поддерживать Тула, еще раз обращает внимание на  возможную неэффективность петербургского главы при достижении первостепенных целей страны и правительства.

Евгения Куликова



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