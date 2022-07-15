 

Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!! Тема “Есть ли дно?”

15.07.2022, 22:47, Разное
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Наконец-то, после двухнедельного перерыва – долгожданный стрим о политике, новостях и всем прочем! Тема сегодняшнего – пожалуй, обсудим нарастающую скорость деградации нашей страны. И СВО ведется все более разнузданно, и закончики принимаются все более откровенные. ЕСТЬ ЛИ ДНО? – думаю, такой вопрос сегодня многих интересует.

Велкам! Начнем сегодня в 20.30 – и, как говорится, да поможет нам бог!

Мой канал на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Источник: Размышления вольного социолога



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