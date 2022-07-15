Мнение: Россия должна уходить от рыночной промышленной политики

Из заявлений нового вице-премьера Мантурова.

1. Производство современных БПЛА и новейших вооружений станет приоритетом для ВПК.

2. Россия должна уходить от рыночной промышленной политики. Рыночек не порешал.

3. России предстоит возродить отрасль электронного машиностроения.

По сути, речь идет о возвращении на тот путь развития нашего ВПК, где мы по глупости остановились 30 лет назад. Нерыночная и более самодостаточная военная промышленность ориентированная на создание высокотехнологических вооружений, которая позволяла вплоть до самого конца прошлой Холодной Войны поддерживать военно-технологический паритет с США. Ориентиры хорошие – осталось реализовать все это на практике.

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