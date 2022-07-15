Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что украинские власти подтолкнули компанию попросить держателей еврооблигаций согласиться на отсрочку выплат, сообщают информационные агентства.

Во вторник компания попросила отсрочить на два года выплаты по еврооблигациям на 335 млн долларов с погашением в 2022 году, на 600 млн долларов с погашением в 2024 году и на 500 млн долларов с погашением в 2026 году, передает РИА «Новости».

Как информирует Bloomberg, Витренко «заявил, что Украина подталкивает его к отсрочке выплат по облигациям». По данным агентства, компанию удивило «распоряжение правительства сэкономить деньги на закупках газа и попросить держателей облигаций примерно на 1,4 млрд долларов отсрочить выплаты по долгу». При этом Bloomberg не приводит прямую цитату Витренко, который дал агентству интервью.

Однако Bloomberg приводит заявление Витренко, который сказал: «Мы не ожидали этого». По его словам, компания «планировала свои финансы таким образом, чтобы иметь возможность и погасить еврооблигации, и купить газ». Как поясняет Bloomberg, нужно до 5,6 млрд кубометров газа для стабильных поставок населению осенью и зимой. «Нафтогазу» для этого требуется около 7,8 млрд долларов. Задержка выплат по евробондам могла бы сэкономить компании 546,6 млн долларов.

Витренко считает, что можно было бы купить меньше газа, поскольку после начала российской спецоперации его потребление в Украине снизилось. Минэнерго Украины объяснило обоснованность накопления дополнительных запасов необходимостью убедиться в том, что стране хватит этого ресурса на случай похолодания.

Напомним, по данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем.

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