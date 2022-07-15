Госдеп одобрил продажу Эстонии HIMARS на 500 млн долларов

Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, информирует управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагон, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.

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