 

Недодекоммунизировали – в Латвии нашли ещё 78 улиц, которые предстоит переименовать

15.07.2022, 22:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Латвийский Центр публичной памяти собрал список из 78 улиц страны, которые были унаследованы с советских времён. Как передаёт DELFI, многие улицы сменили имена ещё в 90-е годы, однако историкам удалось найти названия, которые непременно нужно переименовать.


AP

Общество Центр публичной памяти Латвии, в которое входят бывшие исследователи комиссии по изучению документов, собрали список из 78 названий латвийских улиц, которые были унаследованы с советских времён и поэтому должны быть изменены. Как передаёт DELFI, во главе «чёрного списка» улиц оказалась Рига с 16 названиями, за ней следуют Даугавпилс с девятью и Юрмала с шестью улицами. Часть самоуправлений уже приняла решение о переименовании улиц, другие собираются это сделать, а некоторые считают, что есть более неотложные задачи, требующие внимания муниципалитетов.

Названия многих улиц сменились уже в 90-е годы, но Центр публичной памяти нашёл ещё несколько улиц, которые нужно переименовать, например, улицу Мстислава Келдыша — уроженца Риги, который участвовал в разработке советского ядерного оружия. Он — не единственный советский деятель, который удостоился своей улицы в столице.

Есть также улицы, названные в честь советского военачальника, генерал-лейтенанта Детлава Бранткалнса, первого главнокомандующего всеми вооружёнными силами РСФСР Юкумса Вациетиса, советского литератора Валентина Пикуля и советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.

На глаза историкам попались также улицы Старой Руссы, Ильменя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова. В повестку дня ответственного комитета Рижской думы этот вопрос ещё не включён, так как вначале его будет рассматривать комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В думе сообщили, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в конце июля.

В свою очередь, в других городах обнаружены улицы, названные в честь писателей Леонса Паэгле, Андрейса Упитиса и Линардса Лайценса. Также, мнению Центра публичной памяти, в Риге, Лиепае и Елгаве нежелательно имя приверженца левой идеологии, писателя Судрабу Эджуса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Мнение: Отвлеченно

26.05.21 / Серебро атакует бактерии, « поглощается »

08.01.22 / Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа

06.01.21 / «Постимперская трансформация»

24.08.21 / В Техасе закрыли детский сад за отсутствие портрета Джо Байдена

21.02.21 / От бегущего Гудкова до игривого Дорна: дайджест fashion-новостей недели

23.03.21 / Странная история очень высокого и чрезвычайно толстого Миллза Дардена

31.03.22 / Все запчасти для ремонта техники коммунальных служб Москвы производятся в России

04.08.21 / Оккультные тайны параллели 33

31.05.21 / Слушал давеча товарища Bill Gross с чудесным спичем про причины успеха стартапа. У меня нет причин не доверять мнению то

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика