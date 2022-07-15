 

Богемная блузка с оборками, узорчатые широкие брюки и кроссовки: семь способов сочетать жилет с летними нарядами

15.07.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изменение погодных условий – основная причина наших стилевых дилемм. Случаются они ежегодно, каждый раз, когда необходимо сменить гардероб из-за внезапного дождя или во время страшной жары. В этом году стилисты советуют девушкам обратить внимание на трендовые летние жилеты, которые идеально подойдут для любой погоды и случая. Они будут отлично смотреться, как в соло-исполнении, так и в комплекте с другими предметами гардероба.

Способы сочетания жилета

Жилет унисекс, ранее предназначаемый только для мужского костюма, сегодня является неотъемлемой частью гардероба тех женщин, которые любят элегантно одеваться.

Добавив к укороченному жилету очень широкие брюки и кроссовки, вы сможете сделать образ более интересным и изящным.

Для многих женщин жилет – беспроигрышный вариант, который иногда может стать однообразным. Чтобы аутфит не выглядел скучно, разбавьте его яркими аксессуарами.

Нет ничего страшного в том, что вы не являетесь фанатом брюк, поскольку жилет – вещь, которая также идеально сочетается практически с любым платьем, делая образ более утонченным и элегантным.

Простая футболка, широкие джинсы, сандалии или кроссовки и жилет – идеальная версия повседневного аутфита. В таком виде образ выглядит изысканно и уникально.

Выберите укороченный жилет, широкие брюки с интересным принтом и яркие аксессуары – и вы получите элегантный и в то же время максимально комфортный образ.

Сочетание белых расклешенных джинсов, жилета того же цвета, свободной кашемировой блузки с принтом в стиле 60-х сделает образ непринужденным и утонченным.

Девушки, которые предпочитают проводить лето в футболке и джинсовых шортах, также могут включить жилет в свой образ. Ведь он отлично сочетается с кроссовками и кепками, поднимая образ на уровень выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / Для защиты Навального Эльману Пашаеву досрочно восстановят действие адвокатской лицензии

31.05.21 / Ученые открыли новую генетическую форму БАС у детей

29.08.21 / Модные шапки, шляпки и другие головные уборы на осень: что будет в тренде в сезон

03.01.21 / Чиновники передадут недоеденные продукты с новогодних банкетов пенсионерам и многодетным семьям

12.12.20 / Facebook заплатил штраф в размере 53000 долларов за нарушение российского закона о хранении персональных данных

29.04.22 / Просто без трусов. Просто не любил – Личное мнение

11.09.20 / Мнение: Нужны люди без опыта работы: в СССР потомки крепостных рабов, советские граждане, трудиться не умели

13.03.22 / Но не было подлей

26.01.22 / Восставшие из сугроба

24.10.21 / Твердо придерживаются своих принципов: 4 знака зодиака, которые не готовы меняться ради любимых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика