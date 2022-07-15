Богемная блузка с оборками, узорчатые широкие брюки и кроссовки: семь способов сочетать жилет с летними нарядами

Изменение погодных условий – основная причина наших стилевых дилемм. Случаются они ежегодно, каждый раз, когда необходимо сменить гардероб из-за внезапного дождя или во время страшной жары. В этом году стилисты советуют девушкам обратить внимание на трендовые летние жилеты, которые идеально подойдут для любой погоды и случая. Они будут отлично смотреться, как в соло-исполнении, так и в комплекте с другими предметами гардероба.

Способы сочетания жилета

Жилет унисекс, ранее предназначаемый только для мужского костюма, сегодня является неотъемлемой частью гардероба тех женщин, которые любят элегантно одеваться.

Добавив к укороченному жилету очень широкие брюки и кроссовки, вы сможете сделать образ более интересным и изящным.

Для многих женщин жилет – беспроигрышный вариант, который иногда может стать однообразным. Чтобы аутфит не выглядел скучно, разбавьте его яркими аксессуарами.

Нет ничего страшного в том, что вы не являетесь фанатом брюк, поскольку жилет – вещь, которая также идеально сочетается практически с любым платьем, делая образ более утонченным и элегантным.

Простая футболка, широкие джинсы, сандалии или кроссовки и жилет – идеальная версия повседневного аутфита. В таком виде образ выглядит изысканно и уникально.

Выберите укороченный жилет, широкие брюки с интересным принтом и яркие аксессуары – и вы получите элегантный и в то же время максимально комфортный образ.

Сочетание белых расклешенных джинсов, жилета того же цвета, свободной кашемировой блузки с принтом в стиле 60-х сделает образ непринужденным и утонченным.

Девушки, которые предпочитают проводить лето в футболке и джинсовых шортах, также могут включить жилет в свой образ. Ведь он отлично сочетается с кроссовками и кепками, поднимая образ на уровень выше.