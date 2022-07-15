Тайвань утверждает, что китайские самолеты вошли в зону ПВО Тайваня

Согласно данным, опубликованным оборонным сайтом Тайваня, десять самолетов Народно-освободительной армии Китая вошли в зону ПВО на юго-западе Тайваня.

В операции были задействованы два многоцелевых истребителя Shenyang J-16, а также два Shenyang J-11. В состав этой лицензионной версии входили также советский истребитель Су-27, противолодочный самолет Y-8 и другая техника.

По данным агентства, Тайвань развернул зенитно-ракетные комплексы и воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.

Несмотря на ухудшение отношений между США и Пекином из-за тайваньского вопроса, Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в Тайваньском проливе. Министерство иностранных дел Китая неоднократно называло этот вопрос самым чувствительным в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

После поражения гоминьдановских войск под командованием Чан Кай-ши, бежавших на Тайвань во время гражданской войны с Коммунистической партией Китая в 1949 году, официальные отношения между центральным правительством Китая (и его островной провинцией) прервались. В конце 1980-х годов между островом Тайвань и материковым Китаем возобновились деловые и неофициальные контакты. Обе стороны поддерживали контакты через неправительственные организации, такие как Пекинская ассоциация по развитию отношений через Тайваньский пролив (BAAR) и Тайбэйский фонд обмена между двумя странами (TSEF).