 

Тайвань утверждает, что китайские самолеты вошли в зону ПВО Тайваня

15.07.2022, 21:45, Разное
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Согласно данным, опубликованным оборонным сайтом Тайваня, десять самолетов Народно-освободительной армии Китая вошли в зону ПВО на юго-западе Тайваня.
В операции были задействованы два многоцелевых истребителя Shenyang J-16, а также два Shenyang J-11. В состав этой лицензионной версии входили также советский истребитель Су-27, противолодочный самолет Y-8 и другая техника.

По данным агентства, Тайвань развернул зенитно-ракетные комплексы и воздушный патруль для наблюдения за ситуацией.

Несмотря на ухудшение отношений между США и Пекином из-за тайваньского вопроса, Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в Тайваньском проливе. Министерство иностранных дел Китая неоднократно называло этот вопрос самым чувствительным в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

После поражения гоминьдановских войск под командованием Чан Кай-ши, бежавших на Тайвань во время гражданской войны с Коммунистической партией Китая в 1949 году, официальные отношения между центральным правительством Китая (и его островной провинцией) прервались. В конце 1980-х годов между островом Тайвань и материковым Китаем возобновились деловые и неофициальные контакты. Обе стороны поддерживали контакты через неправительственные организации, такие как Пекинская ассоциация по развитию отношений через Тайваньский пролив (BAAR) и Тайбэйский фонд обмена между двумя странами (TSEF).



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