 

Мнение: Крым присоединил Россию

15.07.2022, 21:25, Разное
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Вот сегодня – вроде потешная и на общем фоне почти безобидная новость: «CAS отклонил апелляцию российских клубов и РФС по делу об отстранении от международных турниров». Собственно, на Спортивный Арбитражный суд в Лозанне никто особо и не рассчитывал, но все ж оставалась некая, пусть и иллюзорная надежда… А теперь и она развеялась аки дым. Росфутбол таким образом стал окончательно «крымским», то есть невыездным, а для нас еще более прояснился скрытый смысл того, что с нами произошло в 2014 году; это, оказывается, не Крым тогда присоединился к России, а наоборот – Россия присоединилась к Крыму, и стала в итоге совсем как он: буйный полуостров, который от бабушки ушел, от дедушки ушел, стал островом и затерялся в бескрайнем море-окияне.

Ну и как теперь с футболом-то в России? Мне, например, теперь искренне непонятно – а почему в российских клубах в принципе пока еще остаются какие-то «легионеры»; зачем?! И даже какие-то вроде бы присоединятся к российским клубам даже в это трансферное окно… кто эти камикадзе, что они о себе думают? Ведь в предстоящие сезоны ехать играть в Россию – все равно что нырять в «черную дыру»; отсюда ведь теперь нет выхода. Играешь в РФ – ты пропал для всего мирового футбола, тебя нет. Не то что не будешь играть ни в каких еврокубках – тебя даже в нарезках никто никогда не увидит, потому что это «западло» – футбол из РФ смотреть. Это не я так говорю – это теперь мейнстрим в Европе. Даже если ты бразилец – ты все равно хотел бы быть на виду, строить планы на хорошую европейскую команду; а Россия – это же теперь Зазеркалье! Отсюда не выбраться, ЗАТО здесь играют плохо – грубо, тупо, неэстетично, коряво…

Кто сюда едет – мазохисты? Уголовники, которых разыскивает Интерпол?

А как теперь смотреть футбол? Опять же, искренне не понимаю – а ЗА ЧТО будут играть футболисты? Выходить некуда, «показать себя» – никто не увидит, а при этом вся гниль росфутбола, авгиевы конюшни, которые никто не чистит десятки лет – вот это всё, наоборот, осталось и даже стало еще более «ароматным». Прикол еще и в том, что даже борьбы за чемпионство – единственный какой-никакой титул – тоже не будет, поскольку ежу понятно, что титул еще до соревнования фактически отдан «Зениту», клубу «Газпрома».

А остальным-то что делать?

И сверху все это великолепие в РФ еще и присыпано для красоты введением – именно с этого сезона! – FanID, цифровой придумки рептилоидов, которую в России решили начать внедрять именно с футбола. FanID – это своего рода куар-код для болельщиков, несмываемая метка на лоб; теперь, чтобы просто пойти на футбол, ты помимо покупки билета должен еще и сдать на себя всю информацию через… Госуслуги, чтобы «органы» отныне имели тебя в виду всегда.

«Глубинный народ» под таким давлением и такими лишениями на глазах охреневает – впрочем, вывод делает как всегда: «не больно-то и хотелось». Отобрали футбол – и хрен с ним, будем без футбола. Оно и правильно: не жили хорошо – нефиг и начинать.

Источник: Размышления вольного социолога



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