Мнение: Рогозин покидает “Роскосмос”

Дмитрий Рогозин ушел в поста руководителя "Роскосмоса".

Теперь вместо него российской космической отраслью будет руководить бывший вице-премьер Юрий Борисов, которого давеча сменил Мантуров.

Сам Рогозин по публикуемым слухам может перейти на работу в администрацию Путина. Так или иначе, целая эпоха в развитии "Роскосмоса" завершилась. Помимо различных "смешнявок" про батуты, Маска и прочие пиар-заявления которыми прославился Рогозин, главным объективным достижением "Роскосмоса" в последние годы стала длительная серия безаварийных запусков, где удалось приблизится к советским показателям по надежности пусков + доведение до ума "Ангары". С другой стороны, было несколько обидных ЧП уже на орбите, постепенное отставание от конкурентов по кол-во запусков, длительные проблемы с завершением строительства космодрома "Восточный", да и как видим сейчас, группировка военных спутников на орбите у нас недостаточная. Не все здесь является виной конкретно Рогозина, но так или иначе оно осталось связано с его именем.

Как представляется. будущее российской космической отрасли лежит в усилении военной составляющей (нужно больше разведывательных спутников) + усилении кооперации с Китаем, где уже заключено соглашение о создании лунной станции после 2030-го года и где наличествует предложение о совместной работе на китайской космической станции вместо МКС.

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