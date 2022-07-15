 

Мнение: Пиратский показ

15.07.2022, 21:00, Разное
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Уже 127 кинотеатров из 2000 показывают пиратские копии новых фильмов, чтобы «выжить». Об этом рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Месяц назад такие показы проводили лишь 16 кинотеатров.

Всё, в общем-то, предсказуемо. Вначале воры, уголовники и бандиты пришли к власти. Затем они построили государство, в котором все рано или поздно, но вынуждены становиться преступниками просто потому, что это государство построено ворами, уголовниками и бандитами. И ничего другого, кроме воровской малины, они построить не могут.

Источник: Эль Мюрид



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