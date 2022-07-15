 

Додон рассказал о последствиях ускоренной интеграции Молдавии в ЕС

15.07.2022, 20:59, Новости дня
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика потеряет часть своей территории, если будет ускоренно интегрироваться в Евросоюз без консультаций с регионами.

«Это точно будет без Приднестровья, Приднестровье на это не пойдет. Это точно будет без Гагаузии на юге, там сказали, что на это тоже не пойдут. У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», – сообщил Додон в показанном в пятницу интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Напомним, 23 июня Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого власти непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии выступили с критикой, заявив, что решения принимались без консультаций с общественностью и непрозрачно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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