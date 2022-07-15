Мнение: 5 причин победы России, нехватка оружия у НАТО и глупые элиты Запада

1. Дело дрянь, война проиграна, победа России неизбежна, мы боимся замёрзнуть без газа будущей зимой. Примерно такие настроения ширятся на Западе, поэтому их пытаются глушить в СМИ и соцсетях. Но иногда голос разума всё же находит себе дорогу (ссылка):



Израильский историк, почетный профессор истории в Hebrew University Мартин ван Кревельд в статье для Die Welt назвал пять факторов, указывающих на победу России на Украине и над Западом.

Первым из них, по словам специалиста, является то, что партизанская война украинцев против российских военнослужащих так и не началась. Он указал, что Киев рассчитывает на силу оружия, но на каждый залп Россия отвечает десятью, поэтому стратегия оказалась «рецептом поражения».

Во-вторых, добавил Мартин ван Кревельд, российские войска значительно изменили тактику в ходе спецоперации, последовала перегруппировка и систематическое взятие под контроль населенных пунктов.

Третьим фактором историк назвал проблемы со снабжением у украинской стороны и необходимость в ускоренном темпе обучать военнослужащих обращению с западным оружием.

В-четвертых, Россия приспособилась к санкциям Запада гораздо в большей мере, чем ожидалось, и золотые резервы страны не падают, а растут, сказал Мартин ван Кревельд. Рубль укрепился по отношению к доллару, а попытки Европы сократить импорт энергоносителей привел к ухудшению экономической ситуации в тех странах, которые вводят рестрикции.

Пятым фактором историк назвал экономические последствия конфронтации Запада с Россией, которые оказались намного тяжелее, чем предполагалось. По его мнению, Европе грозит чрезвычайная ситуация в сфере поставок, которая приведет к росту недовольства среди населения.

«Поймите меня правильно: ничто пока нельзя предсказать наверняка. Но, как показывает растущее количество признаков, украинский конфликт будет долгим. И победит в нем тот, у кого окажется “дыхалка” бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки. И по обоим этим показателям у России неплохие шансы», — резюмировал Мартин ван Кревельд.

2. Понятно, почему Россия не может быстро одержать победу на Украине, несмотря на то, что наш военный бюджет на порядок больше украинского. Ведь по сути нам приходится воевать со всем блоком НАТО. А вот почему НАТО и натовские приспешники не могут победить Россию, несмотря на в 20 раз больший военный бюджет, вот это действительно загадка. Где же хвалёные натовские арсеналы, где же супер-пупер современное оружие?

Американцы пишут, что их запасы вооружений стремительно истощаются (ссылка). Такими темпами скоро нечего будет отправлять на Украину, если только не будет принято решение оставить голой саму армию США.

Уныние по поводу дальнейшего снабжения Украины царит и в Европе. Блогер monetam цитирует польских экспертов (ссылка):



Пораскинув мозгами, польские военные аналитики пришли к выводам, которые их озадачили: “Несмотря на огромное экономическое превосходство Запада над Россией, получается, что западные государства не могут обеспечить Украину широким потоком оружия. Помимо вопроса политической воли, логистики и обучения, которые представляют собой отдельные серьезные проблемы, по-настоящему быстрое перевооружение Украины до стандарта НАТО потребовало бы разоружения самого НАТО”.

“Вот тебе раз”, – подумал Штирлиц. <…>

“Из-за высокой цены современных высокоточных систем запасы боеприпасов стандартов НАТО тоже невелики. Мы это видели во время интервенции НАТО в Ливии в 2011 году. Уже после нескольких недель кампании появились сообщения о том, что запасы лазерных самонаводящихся бомб достигли опасно низких уровней, и США запросили помощь союзников. А ведь это была война явно менее интенсивная, чем то, что происходит сейчас на Украине”, – вспоминает польская “Gazeta”.

Более того, там США и их союзники бомбили города обильно с безопасного расстояния и не разбирались сколько в результате погибнет мирных жителей, а сколько попадет в бородатых мужиков с автоматами. <…>

“Мы не сталкивались с такой интенсивной войной со времен Вьетнама. И даже тогда американцам иногда не хватало обычных авиабомб, и им приходилось просить о них европейских союзников”, – говорит Михал Пекарский из Института международных исследований Вроцлавского университета. “И это серьезная проблема для государств, поддерживающих Украину, потому что с конца холодной войны к чему-то подобному никто не готовился, пока в дверь не постучался Путин”.

“Современная оружейная промышленность очень далека от стереотипных видений из фильмов о Второй мировой войне или хотя бы о холодной войне. Ни одно государство не производит танки, самолеты и ракеты такими темпами, чтобы с завода уходило по дюжине или по десятку в день. Что-то подобное требует военной мобилизации экономики и больших расходов, а мир находится на мирном уровне. Даже если бы мы захотели массово превратить украинцев в современную западную армию, то у нас просто не было бы где взять столько вооружений”, – размышляет доктор Пекарский.

“Например, французы в настоящее время пытаются увеличить производство своих истребителей Rafale с двух до трех машин в месяц, но ожидается, что это произойдет только к 2026 году, а украинская авиация потеряла с начала войны не менее 29 машин”.

Здесь в подсчеты поляков внесем небольшие коррективы, с начала операции Украина потеряла 230 самолетов из 175. То есть это ещё и 55 аппаратов из закромов Польши, Чехии и Болгарии. Чтобы столько Rafaleй потерять, французам придется 10 лет их строгать.

Самоходки Краб, поставленные Украине Польшей, делаются по одной штуке в месяц. И здесь ещё раз поправим польских товарищей, не 40, а уже около 4 тыс. танков и бронированных машин уничтожено российскими войсками.

“НАТО не готов к войне таких масштабов. После окончания холодной войны массовое производство вооружений прекратилось. У Германии насчитывалось 2,1 тыс. БМП, а теперь только 300. Голландия к 2011 году распродала 445 танков Leopard 2 и нынче делит с немецким батальоном 18 машин. Сегодня производятся сложные виды вооружений, требующие специальной подготовки для работы на них. Ощутимо недостаточное финансирование для ведения войны таких масштабов, все программы вооружений расписаны на годы вперед, а для мобилизации экономики потребуются не один год”, – делает вывод пан Пекарский. “И ещё неизвестно, получит ли поддержку у населения такая мобилизация, которая ещё больше ухудшит положение граждан”.

Для сравнения, российская военная промышленность мобилизована, и уже давно. Также у нас остаются огромные запасы вооружения ещё советского производства. По мелочи нам могут помочь Белоруссия и Казахстан, а по-крупному, если понадобится, Китай и другие дружественные страны, у которых много советской и российской военной техники.

Но пока наш запас прочности настолько велик, что Россия предпочитает демонстрировать силу, перемалывая натовскую технику самостоятельно. И так может продолжаться долгие годы. Военную помощь мы сейчас принимаем только от Белоруссии, ведь у нас всё-таки Союзное государство, а также от небольших стран вроде Южной Осетии.

3. На Западе продолжают множиться публикации о том, что США и НАТО совершили глупую и позорную ошибку, напав на Россию (ссылка):

The American Thinker пишет, что Запад фатально недооценил волю и способность России к победе на Украине. Автор называет западные элиты “полными дураками” за игнорирование интересов безопасности Москвы и многолетнее ее провоцирование.

На Украине у нас никогда не было таких стратегических интересов, ради которых нам было бы необходимо спровоцировать этот военный конфликт. И как только он начался, решимость России к его успешному для себя завершению — неизбежному и неотвратимому — стала понятна всем, кто мог смотреть в зеркало событий менее затуманенным взором, чем это делают США и Запад.

Западные политические элиты, которые утверждают, что не предвидели приближения этого конфликта — и это после того, как администрация Байдена в течение всего 2021 года смотрела на Украину как на де-факто члена НАТО, и после того, как Россия почти десятилетие говорила, что не потерпит Украину как военный бастион США на своей границе — просто полные дураки. Если они действительно были такими слепыми, то они совершенно не подходят для своей работы.

Еще в декабре 2021 года, до начала спецоперации русские, скорее всего, согласились бы на урегулирование украинской проблемы путем объявления постоянного нейтралитета Украины (то есть: никакого членства Украины в НАТО, признание разумной автономии русско-говорящего пророссийского Донбасса в составе Украины и признание Крыма российским). Такое решение никоим образом не затронуло бы законные интересы США и Запада. Единственным американскими быками, которых бы забодали в этом урегулировании, были бы наши одиозные неоконсерваторы-триумфалисты, которые хотят, чтобы Америка уничтожила Россию и стала безоговорочным гегемоном в мире. <…>

Те, кто думает, что Россия потерпит поражение в этом конфликте — те делают хорошую мину при плохой игре (применена английская идиома “свистят на кладбище” — Прим. ИноСМИ). <…>

Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас. Они рассматривают Украину в составе НАТО, вооруженную до зубов новейшим оружием США, нацеленным на них, как реальную угрозу для матушки-России. Они не позволят этому случиться. Они так говорили годами. Если дело будет выглядеть так, будто конфликт движется к поражению России, они сделают все возможное, чтобы предотвратить это. И мы не хотим такого исхода. На этом пути нас ждет катастрофа.

Интерес Запада к Украине является всего лишь авантюрой неоконсерваторов и проявлением американского гегемонизма, когда США стремятся утвердить свое господство в Восточной Европе, а затем и во всем мире. Если эта глупая и амбициозная цель не будет достигнута в качестве кульминации спонсируемого США расширения НАТО на восток, против которого Россия решительно возражала со времен Ельцина, то такой провал никоим образом не будет угрожать реальным интересам США или Запада.

При прочих равных условиях (как это обстоит и в этом военном конфликте) победа достается той стороне, у которой большая готовность и решимость страдать. Россия имеет больше воли. И она умеет страдать. Поэтому выигрывает.

Да, Россия готова пострадать за правое дело — в том числе и потому, что для нас это вопрос выживания, а не сохранения власти над колонией, как для США. Однако простые россияне (за исключением выполняющих свой долг военных) не особенно-то и страдают. Жизнь продолжается своим чередом. По-настоящему тяжело сейчас жителям Украины, освобождённых территорий и ЛДНР.

Также из-за непривычно высокой инфляции и экономического кризиса страдают европейцы и американцы. Вероятно, зимой они будут страдать ещё сильнее: проблемы для них только начинаются.