Россия и Армения провели двусторонние переговоры

По сообщению пресс-службы кабинета министров Армении, Никол Пашинян, премьер-министр Армении, обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в области транспорта с Виталием Савельевым (глава Министерства транспорта России).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Виталий Савельев обсудили в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере транспорта, пишет пресс-служба кабинета министров Армении.

В ходе встречи Пашинян отметил, что удовлетворен интенсивностью армяно-российских контактов, выраженных в форме частых официальных визитов. Это “подчеркивает” уникальный характер двусторонних связей.

“Пашинян подчеркнул важность двустороннего сотрудничества, особенно в транспортной сфере. Он был очень доволен оперативной реакцией РФ на ситуацию на контрольно-пропускном пункте “Верхний Ларс”, который является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим Армению и Россию через Грузию. “, – говорится в заявлении кабинета министров.

По сообщению пресс-службы, Савельев отметил, что РФ заинтересована в развитии дружеских, братских отношений и реализации взаимовыгодных программ с Арменией.