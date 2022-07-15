Скандалы: Не выходя из кабинета

Проректор Таможенной академии продавал наркотики коллегам

Несколько дней назад сотрудники ФСБ по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных размерах задержали в Подмосковье прямо на рабочем месте проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. В ходе обыска было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. В сети уже опубликовано видео задержания, а также обыска в частном доме, где, как утверждается, была лаборатория по производству наркотиков в интересах Керефова. Вход в лабораторию располагался под полом ванной комнаты и был оборудован пневматическим подъемником.

Всего в ходе обыска было изъято: 62 кг мефедрона; 750 литров наркосодержащей жидкости; 7 млн. руб; 31 тыс. $.

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По данным следствия, Керефов создал «широкую сеть по сбыту синтетики, в которую вовлек в том числе курсантов академии». Он торговал наркотиками с 2020 года. Три сотрудника РТА, среди которых проректор по финансово-экономическим вопросам, признались, что покупали у него наркотики для личного потребления, утверждает ФСБ.

По версии ФСБ, Керефов с помощью «криптографических интернет-мессенджеров» закупал наркотики, администрировал пять магазинов в «даркнете», координировал работу «закладчиков» и информировал покупателей о местонахождении «закладок». В том числе со служебного компьютера.

К настоящему моменту обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике.

Следственный комитет РФ сообщает также, что в ходе операции были задержаны также и пособники проректора. Возбуждено уголовное дело (ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Канал «Лейтенант Коломбо» комментирует это происшествие так:

«Вот и вся компетенция. Что меня действительно удивило, так это то, что человек, так или иначе связанный с таможенным делом, связывается с синтетикой, которая варится в этой же Московской области. Ладно бы организация международного канала поставки, а тут как-то плосковато, для такого резонанса…»

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”