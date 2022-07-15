 

Мнение: Рогозин и Борисов

15.07.2022, 20:05, Разное
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Президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». И назначил новым руководителем госкорпорации  экс-вице-премьера Юрия Борисова.

Интересная перестановка. И выглядит совсем неоднозначно, если вспомнить, что с 2011 по 2018 год Дмитрий Рогозин трудился вице-премьером. Семь лет трудился. А в 2018 году Рогозина отправили рулить «Роскосмосом». На его должность назначили Юрия Борисова, мобилизовав из минобороны, где Борисов верой и правдой почти шесть лет служил заместителем министра.

Сейчас Рогозина убрали из «Роскосмоса», а на его должность снова назначили Борисова.

Не пойму. Должность главы «Роскосмоса» – это такой кадровый отстойник? Или это у Борисова карма такая – подчищать за Рогозиным, исправлять его ошибки-перегибы?

На снимке: Рогозин и Борисов (справа). Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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