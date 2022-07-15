 

В Госдуме объяснили рост доверия россиян к Путину

15.07.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, и это увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян превысил 81%.

«Санкции против российской экономики не сработали так, как об этом мечтали наши «западные партнеры», что стало результатом своевременных решений президента, правительства и государства в целом. Наше общество видит это, поэтому и уровень доверия к Путину растет», – отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Санкционная война развивается в последнее время не по сценарию ее зачинщиков – США и Евросоюза, отметил собеседник. «Ограничения бьют по самим странам Запада, прежде всего, – по простым гражданам, что выражается в небывалом росте цен на услуги ЖКХ и потребительские товары. Более того: как мы видим, в Европе уже бьют тревогу, в некоторых странах вводят самое настоящее ЧП в энергетике. Это – результат ссоры Запада с Москвой. Наши граждане понимают, что все идет скорее по плану Путина, чем по плану недружественных стран, и поэтому выражают доверие лидеру страны», – отметил Матвейчев.

Доверие к Путину растет и потому, что все его обещания воплощаются в жизнь, у него слова не расходятся с делом, – в отличие от обещаний лидеров ряда других стран, указал парламентарий. «Безответственные, бессмысленные шаги в ситуации с Украиной уже стоили кресла нескольким лидерам коллективного Запада. Подали в отставку британский и итальянский премьеры – Борис Джонсон и Марио Драги», – напомнил депутат. Такая кадровая чехарда в Евросоюзе по контрасту тоже внушает россиянам еще большую уверенность в своем лидере, добавляет он.

По словам депутата, российское общество также положительно реагирует на успехи украинской операции, например – на полное освобождение Луганской народной республики.

Соответствующие аналитические службы на Западе мониторят уровень популярности Путина, но, вероятно, будут и впредь «биться лбом о стену», пытаясь внести раскол между обществом и властью в России, предположил Матвейчев.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ с 4 по 10 июля. Результат предыдущей недели показывал уровень доверия, равный 80,7%. Уровень доверия к председателю правительства Михаилу Мишустину также вырос с 62,2% до 62,9%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11.21 / В СБУ заявили, что торговля фейковыми COVID-сертификатами в Украине стала масштабной, а стоимость подделок начала падать

17.01.22 / СМИ: В обледенении Airbus 321 компании S7 виноваты летчики и техники

25.06.21 / Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России – журналист

22.04.21 / Радиоведущий о вердикте по делу Шовина – «Мы в Америке не судим символы или движения, мы судим индивидов»

14.01.21 / Облачное хранилище Microsoft OneDrive ожидает обновления

16.02.22 / Тобольским школьникам дали задачу по остыванию трупа

28.09.21 / Глава НБУ заявил, что Украине стоит продлить действующую программу с МВФ на шесть – девять месяцев

01.06.22 / Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T

08.07.21 / Путин заявил о важности учебных онлайн-курсов в период пандемии

24.02.21 / OPPO передает технологию быстрой зарядки другим компаниям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика