В Госдуме объяснили рост доверия россиян к Путину

«Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, и это увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян превысил 81%.

«Санкции против российской экономики не сработали так, как об этом мечтали наши «западные партнеры», что стало результатом своевременных решений президента, правительства и государства в целом. Наше общество видит это, поэтому и уровень доверия к Путину растет», – отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Санкционная война развивается в последнее время не по сценарию ее зачинщиков – США и Евросоюза, отметил собеседник. «Ограничения бьют по самим странам Запада, прежде всего, – по простым гражданам, что выражается в небывалом росте цен на услуги ЖКХ и потребительские товары. Более того: как мы видим, в Европе уже бьют тревогу, в некоторых странах вводят самое настоящее ЧП в энергетике. Это – результат ссоры Запада с Москвой. Наши граждане понимают, что все идет скорее по плану Путина, чем по плану недружественных стран, и поэтому выражают доверие лидеру страны», – отметил Матвейчев.

Доверие к Путину растет и потому, что все его обещания воплощаются в жизнь, у него слова не расходятся с делом, – в отличие от обещаний лидеров ряда других стран, указал парламентарий. «Безответственные, бессмысленные шаги в ситуации с Украиной уже стоили кресла нескольким лидерам коллективного Запада. Подали в отставку британский и итальянский премьеры – Борис Джонсон и Марио Драги», – напомнил депутат. Такая кадровая чехарда в Евросоюзе по контрасту тоже внушает россиянам еще большую уверенность в своем лидере, добавляет он.

По словам депутата, российское общество также положительно реагирует на успехи украинской операции, например – на полное освобождение Луганской народной республики.

Соответствующие аналитические службы на Западе мониторят уровень популярности Путина, но, вероятно, будут и впредь «биться лбом о стену», пытаясь внести раскол между обществом и властью в России, предположил Матвейчев.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ с 4 по 10 июля. Результат предыдущей недели показывал уровень доверия, равный 80,7%. Уровень доверия к председателю правительства Михаилу Мишустину также вырос с 62,2% до 62,9%.

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